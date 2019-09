ROMA. – La ‘Decima’ non arriva e chissà se mai arriverà e allora perché non togliersi il suo vero sogno da bambino, quello di ‘sfrecciare’ in giro per Tavullia con un bolide della MotoGp.

E allora dopo aver conquistato nove titoli mondiali, battuto record e aver disputato due decenni nella classe regina, Valentino Rossi è riuscito a togliere un’altra grande soddisfazione: il Dottore desiderava tanto girare per le strade della sua cittadina natale con la Yamaha M1 e lo ha fatto durante a pochi giorni dal suo Gran Premio di casa, quello di San Marino e della Riviera de Rimini.

Il sogno di Valentino Rossi è cominciato a diventare realtà nella sua ‘culla’ pesarese, l’ormai celebre Ranch, sede della VR46 Academy, dove il campione pesarese si è preparato per questa nuova avventura e poi la sfilata è proseguita per il centro di Tavullia dove centinaia di tifosi lo stavano aspettando, su quelle strade dove il campionissimo pesarese sognava, in sella al suo scooter, di percorrere un giorno le stesse vie con una delle moto più veloci del mondo.

La folla gialla che vediamo da anni in ogni circuito, ha invaso il centro di Tavullia per poi seguire il pilota Yamaha fino alla sede della VR46 e in fine al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Una volta sceso in pista Rossi ha continuato a sognare rivivendo l’emozione di quando mosse i primi passi sulle due ruote.

“È fantastico, è uno sogno che si realizza – ha assicurato il pilota della Yamaha che a Misano tenterà di vincere la prima gara della stagione – Quando eravamo giovani e guidavamo i nostri motorini 50cc sognavamo di passare per Tavullia con una MotoGP™, come la M1, e oggi è diventata una realtà. È stato un momento bellissimo, di grande emozione e mi sono divertito davvero tanto. La M1 va molto bene su strada!” – racconta Valentino Rossi – al centro di Tavullia c’erano un sacco di tifosi.

Ed aggiunde: “Mi sentivo a mio agio e Credo che anche loro si siano divertiti. Questo è il mio vero Gran Premio di casa. Casa mia è a 10 chilometri da qui! Sono cresciuto a Misano, la prima volta che sono salito in moto è stato proprio su questa pista. Per questo fine settimana – conclude il pesarese – aspettiamo molta gente, molti appassionati e molti cappellini gialli…Quindi, cercheremo di dare il massimo per essere forti e competitivi”.