CARACAS – Mister Noel Sanvicente non smentisce la sua propensione verso i giovani talenti e due settimane fa ha lanciato un altro giovane del vivaio dello Caracas che ha fatto esordire in prima squadra. In Coppa Venezuela, il tecnico capitolino ha gettato nella mischia sin dal 1’, un po’ a sorpresa, il giovane difensore, classe 2001, Luis Casiani.

Il calciatore di origine italiana si allena già da un po’ con la prima squadra e nonostante il risultato della partita ko 0-1 con il Deportivo Petare, il giovane talento non ha sfigurato, disputando comunque un’ottima prova. Grazie a questa prestazione é stato riutilizzato da Sanvicente nella vittoria 1-2 in casa dell’Estudiantes de Mérida, in una gara valevole per la Primera División.

“Sono felicissimo, prima per l’esordio in Coppa Venezuela e poi a Mérida in campionato. Mi sono sentito molto bene in campo grazie alla fiducia che mi hanno dato i compagni ed il mister” ha dichiarato Casiani in un comunicato stampa.

Il difensore classe 2001 ha scalato tutte le categorie del vivaio del Caracas cosí come hanno fatto altri campioni tipo Wuilker Fariñez, Félix Cásseres ed altri.

“Nella sfida contro l’Estudiantes il mister mi ha detto che aveva molta fiducia in me e che dovevo approfittare al massimo i minuti in campo e che dovevo aiutare la mia squadra a mantenere il risultato”

Questo fine settimana, il Caracas ospiterà il Monagas, domenica alle 17:00 sul campo dello stadio Olímpico.

La decima giornata si completerà con: Academia Puerto Cabello – Atlético Venezuela (domenica alle 16:00 stadio La Bombonerita), Aragua – Estudiantes de Caracas (domenica alle 17:00 stadio Hermanos Ghersi), Deportivo Lara – Lala Fútbol Club (domenica alle 16:00 stadio Metropolitano), Deportivo Táchira – Carabobo (domenica alle 17:00 stadio Pueblo Nuevo), Llaneros – Deportivo La Guaira (domenica alle 16:00 stadio Rafael Calles Pinto), Metropolitanos – Estudiantes de Mérida (domani alle 11:00 a Caracas), Zamora – Portuguesa (domenica alle 16:00 stadio Agustín Tovar) e Zulia – Mineros (domenica alle 16:00 a Maracaibo). In questo turno di campionato riposerà il Trujillanos.

(di Fioravante De Simone)