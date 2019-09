ROMA. – L’Italvolley maschile sta vivendo il suo secondo giorno di riposo della fase a gironi dei campionati europei. Blengini e i suoi ragazzi dopo aver ottenuto nove punti in tre partite si apprestano a vivere gli ultimi due, fondamentali match contro Bulgaria (domani ore 19.30 diretta Rai Sport + HD e DAZN) e Francia (mercoledì ore 20.30 diretta Rai Sport + HD e DAZN) che decreteranno i verdetti del raggruppamento A e quindi gli accoppiamenti per il prosieguo della manifestazione.

“Per noi è stato un buon inizio – ha spiegato il centrale azzurro Matteo Piano – abbiamo collezionato tre vittorie importanti e necessarie per calarci nella realtà di questi Europei parecchio lunghi e complicati. Un torneo diverso dal solito, inclusivo, con molte più squadre e per questo affascinante e importante, ma anche una manifestazione che complica le cose data la stagione internazionale molto particolare e intensa. Sapevamo che sarebbe stato un 2019 complicato, ma va bene così”.

“Ci aspettano le ultime partite contro le nostre dirette concorrenti per la conquista dei primi due posti della pool A – ha aggiunto – Bulgaria e Francia rappresentano le avversarie più forti dal punto di vista tecnico e tattico; l’importanza delle prossime partite è massima. In un torneo così lungo servono dei match belli tosti per valutare la progressiva crescita, necessaria per arrivare in fondo. Sarà importante scendere in campo con lo stesso spirito di Bari e del torneo preolimpico. Dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi cercando di andare il più lontano possibile consapevoli che possano esserci degli scivoloni”.

Piano sottolinea che “l’Italia vista fino ad ora ha giocato in crescendo. Abbiamo potuto constatare che alcuni aspetti di gioco sono sicuramente migliorabili, ma ci sono stati anche tanti momenti in cui siamo riusciti a fare bene molte cose e per questo siamo soddisfatti e fiduciosi”.