ROMA. – Saudi Aramco costretta a rinviare le consegne di greggio dopo gli attacchi alle sue raffinerie, in una giornata in cui il prezzo del petrolio è tornato a scendere dopo il balzo di ieri.

Il gigante petrolifero di Riad ha informato almeno quattro clienti che le consegne di petrolio previste per inizio ottobre subiranno un rinvio nel corso del mese in quanto ha dovuto rivedere i suoi piani. Tuttavia ha assicurato i clienti che verranno rispettati i volumi fissati nei contratti di fornitura.

L’attacco agli impianti di Abqaiq e Khurais ha portato a un calo immediato della produzione saudita di petrolio di 5,7 milioni di barili al giorno.

“Sebbene gli elevati livelli di scorte possano limitare l’impatto degli attacchi del 14 settembre, l’evento evidenzia gli alti rischi geopolitici della regione e i rischi per risparmiare capacità”, comenta S&P, sottolineando che la perdita equivale a oltre la metà della produzione media del 2019 in Arabia Saudita.

Ma “la durata delle interruzioni della produzione e la quantità di danni subiti dalle strutture non sono attualmente chiari”, precisa l’agenzia che il 27 settembre ha in programma la prossima pubblicazione del rating per l’Arabia Saudita.

Intanto la Banca centrale dell’Arabia Saudita si è detta pronta a iniettare liquidità per le conseguenze degli attacchi ai principali impianti petroliferi del Paese.

Secondo il governatore dell’istituto centrale, Ahmed Ahmed Abdulkarim Alkholifey, l’autorità monetaria di Riad ha la possibilità di intervenire in qualsiasi momento.

Ma il suo intervento non appare immediato dopo indiscrezioni secondo cui l’Arabia Saudita sarebbe vicina a ripristinare il 70% della sua produzione e nel giro di tre o quattro settimane tornerebbe al 100%.

Notizie che hanno fatto crollare il prezzo del greggio sotto i 60 dollari al barile dopo l’impennata del 20% all’indomani dell’attacco.