CARACAS – La quarta giornata della Liga Nacional de Fútbol Femenino (LNFF) aveva in programma soltanto due gare: Gran Valencia Maracay-Casa Portuguesa e Hermandad Gallega de Valencia-Atléticos SC.

Nella Base Aragua di Maracay, vittoria esterna (2 – 4) della Casa Portuguesa contro il Gran Valencia Maracay. Per le padrone di casa doppietta di Dayana Herrera. Mentre le reti ospiti sono state griffate da: Dubraska Lira (doppietta), Milagros Matos e Daymar Zapata

Nell’altra sfida in programma vittoria a tavolino (3 – 0) per l’Hermandad Gallega di Valencia. Le biancocelesti hanno ottenuto i tre punti in quanto le avversarie non si sono preséntate sul campo del Club Hermandad Gallega di Valencia.

Il prossimo turno di campionato ha in programma le seguenti gare: Estudiantes de Guárico – Deportivo Petare (sabato 21 alle 13:00 sul campo del Teófilo Peña), Raul Leoni FC – Macarao (sabato 21 alle 10:00 sul campo del Polideportivo San Fernando), Atlético SC – AC Gran Valencia (sabato alle 15::30 sul campo del Camila Capote), Metropolitanos – C.C.C.E. Cervantes (domenica 22 settembre alle 15:00 sul campo dell’Universidad Santa María), Estudiantes de Caracas – Dynamo Puerto FC (domenica 22 alle 11:00 settembre sul campo del Fray Luis de León), Portuguesa- Yaracuyanos (domenica 22 settembre alle 11:00 sul campo del Central Azucarero) e Casa Portuguesa – UCV (domenica alle 15:00 sul campo della Club Casa Portuguesa).

(di Fioravante De Simone)