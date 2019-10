ROMA. – Tornano le Bambine Ribelli con una nuova collana dedicata a donne straordinarie della storia, curata questa volta da Elena Favilli senza Francesca Cavallo. Le due autrici di ‘Storie della Buonanotte per bambine ribelli’ hanno intrapreso strade e progetti diversi, tanto che nel 2020 uscirà negli Stati Uniti un nuovo volume di ‘Good Night Stories for Rebel Girls’ (Storie della Buonanotte per bambine ribelli), anche questo firmato solo dalla Favilli.

Il libro, del quale è appena stata annunciata l’uscita, includerà 100 storie di donne migranti che hanno lasciato le loro case e patrie per cercare rifugio e per inseguire i loro sogni e progetti di cambiamento del mondo.

I primi due titoli, in uscita il 22 ottobre, annunciati dalla Mondadori nella giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze, indetta dall’Onu l’11 ottobre, sono: ‘Madam C.J. Walker e la Formula della Bellezza’ (euro 13) di Denene Millner e e ‘Ada Lovelace e la macchina del futuro’ (euro 13) di Corinne Purtill.’Madam C.J. Walker e la Formula della Bellezza’ racconta della prima donna a essere diventata milionaria grazie a una formula di bellezza specifica per i capelli delle afroamericane e Ada Lovelace e la macchina del futuro è dedicato alla madre dell’informatica moderna.

La nuova serie di monografie, scritte da autrici diverse, per continuare a ispirare e spronare le bambine e i bambini a costruirsi il futuro con le proprie forze, spinti dalla propria curiosità e voglia di affermarsi, saranno arricchite dalle più importanti illustratrici di tutto il mondo come Marina Muun per ‘Ada Lovelace’ e Salini Perera per ‘Madam C.J. Walker’.

La serie ‘Storie della Buonanotte’ con i primi due libri ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 800.000 solo in Italia, ed è tradotta in 49 lingue. In Turchia il libro è stato vietato ai minori di 18 anni perché “considerato diseducativo”.

