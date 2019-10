Ha prestato la propria voce a Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell e Antonio Banderas. Francesco Pannofino è uno dei doppiatori italiani più apprezzati, bravissimo anche come attore. In queste settimane è tra i protagonisti di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 del venerdì sera.

“A me è sempre piaciuto cantare – ha spiegato l’attore al nostro giornale – è una delle cose più belle inventate dall’uomo”. E nelle scorse settimane Pannofino si è trasformato in personaggi amatissimi dal grande pubblico come Fred Buscaglione, Barry White e Paolo Conte.

Ma a parte la passione per la musica, quando Francesco ha capito che con la voce si potevano fare grandi cose? “Piano piano, diciamo che ho cercato di fare il mestiere che mi piaceva da bambino. Ho avuto la fortuna di frequentare scuole di teatro importanti imparando il mestiere, poi è arrivato il doppiaggio. La soddisfazione professionale più grande? Tante ma se proprio devo dirne una, il personaggio che ho fatto in ‘Boris’, Renè Ferretti quello secondo me è il capolavoro senza nulla togliere alle altre cose che ho fatto”.

Video intervista di Emilio Buttaro