ROMA. – Una telefonata “tesa”, durata oltre un’ora per ribadire senza riserve la condanna italiana all’intervento turco in Siria, la conseguente “grave crisi umanitaria” e chiedere “l’immediato ritiro delle truppe”. Il premier Giuseppe Conte parla a lungo con il presidente turco poche ore prima dell’incontro tra Recep Tayyip Erdogan e il vicepresidente americano Mike Pence che si conclude con l’annuncio di una tregua di 120 ore per il ritiro dei curdi.

Quando Conte telefona a Erdogan, in mattinata, le operazioni militari sono ancora in corso e il premier dice molto francamente, da paese membro della Nato e dunque alleato, quello che pensa dell’intervento nel nord della Siria. “E’ un grave errore politico”, scandisce dopo le iniziative prese nelle ultime settimane dall’Italia e dai partner europei sull’embargo delle armi e mentre il Consiglio europeo prepara la condanna di fronte ad un’iniziativa unilaterale che sta provocando un disastro.

Erdogan, da giorni sordo agli appelli internazionali, non arretra e fa a Conte una lunga cronistoria sulle azioni del terrorismo curdo e sui rischi per il suo paese. “Sto agendo sulla base di ragioni di sicurezza”, ribadisce, elencando le centinaia di colpi di mortaio che attraversano il confine ogni mese. E assicurando che si tratta di un’iniziativa chirurgica, che mira solo a colpire i terroristi. Obiezione di fronte alla quale Conte torna a sottolineare la crisi umanitaria aperta in appena due settimane, con migliaia di sfollati in fuga, a fronte di un’azione che l’Italia non si stanca di definire “inaccettabile”. Un botta e risposta a tratti duro, lungo e faticoso, appesantito inevitabilmente dalla continua traduzione dall’italiano al turco e viceversa.

“Ho ribadito – dirà poi Conte al suo arrivo a Bruxelles – il fermo e risoluto invito dell’Italia ad interrompere questa iniziativa militare, gli ho chiesto di ritirare le truppe e farle rientrare sul territorio turco. Riteniamo che questa sia la soluzione. Questa iniziativa rischia di destabilizzare un territorio e una comunità già provata” e di creare “ulteriori sofferenze ai curdi e ai siriani”, ha aggiunto.

Quella di Conte è una telefonata soprattutto politica, assicura chi vi ha partecipato. Perché Conte ha voluto sottolineare di parlare da alleato Nato oltre che da premier di un Paese con solidi e storici rapporti bilaterali ed economici con Ankara. Consapevole che una cesura netta non conviene a nessuno, all’Europa e all’Italia, non solo per il dossier rifugiati ma anche per gli importanti rapporti economici, ma neppure alla Turchia, che rischia di rimanere isolata.

Una posizione “unitaria” quella che Conte ha espresso a Erdogan, come sottolinea una nota di palazzo Chigi, “non solo del governo ma anche delle forze politiche con cui ieri si è confrontato durante il suo passaggio alle Camere e dell’opinione pubblica italiana”. L’Italia insomma è compatta su questo dossier e non ci sono divisioni. Semmai l’accusa è di fare poco.

E arriva ovviamente dal leader della Lega Matteo Salvini. “Un’Europa smidollata e un’Italia ancora di più smidollata – ha attaccato – hanno imposto le sanzioni contro la Russia per l’annessione della Crimea figlia di un referendum, qui c’è gente che massacra, bombarda e stermina e stiamo ad osservare le stelle”. Mentre a Roma il dibattito è in corso e a Bruxelles i leader a cena discutono quali iniziative prendere cercando unità, da Ankara arriva la notizia della tregua, con l’auspicio che, dopo il ritiro dei curdi, si trasformi nella fine delle operazioni.

