MAR DEL PLATA. – Si compiono cento anni della nascita dello scrittore italiano Primo Levi (1919-1987). La sua opera letteraria, nata dalle sue esperienze vitali di antifascista, partigiano e sopravvissuto di un campo di concentramento, ci esorta a riflettere sugli effetti della biopolitica sugli individui e sulle comunità.

“Se questo è un uomo” scritto pochi mesi dopo il suo ritorno da Auschwitz, trasmette la sua progressiva scoperta della barbarie nazista e ci tocca ancora di più perché il suo autore evita l’autocommiserazione e l’eroismo. Come risalta ne “I sommersi e i salvati”: “Lo ripeto, non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri. È questa una nozione scomoda, di cui ho preso coscienza a poco a poco, leggendo le memorie altrui, e rileggendo le mie a distanza di anni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua: siamo quelli che, per loro prevaricazione o abilità o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare o è tornato muto; ma sono loro, i “mussulmani”, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione”.

Stupisce la capacità di Levi di affondare nei suoi ricordi mentre li disseziona analiticamente; stupisce il potere del suo antiumanesimo, che non soccombe alla catastrofe; la sua difesa della pluralità e della differenza ci sfida.

(di Angelo Di Lorenzo)