Ferrari Roma, la Nuova Dolce Vita è un coupè 2+

ROMA. – Si chiama “Ferrari Roma” l’ultima nata della casa di Maranello che verrà presentata ufficialmente domani nella Città Eterna.

La nuova coupé 2+ monta un motore centrale-anteriore V8 turbo da 3855cc che eroga 620 cv a 7.500 giri/min al quale è abbinato il nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.

L’ultima nata di Maranello è caratterizzata da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e da guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza.

La Ferrari Roma non è, infatti, solo una vera e propria icona di design italiano, ma è anche in grado di garantire prestazioni al vertice della categoria grazie al suo motore V8 turbo appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi.

Lunga 4656mm con una larghezza di 1974mm e un passo di 2670mm, la Ferrari Roma copre gli 0-100km/h in 3,4 secondi e può raggiungere una velocità massima di oltre 320 km/h.

Grazie al suo stile inconfondibile, la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma típico degli anni ’50-’60, caratterizzato dalla leggerezza e dal piacere di vivere.

“La Ferrari Roma, che rappresenta al meglio l’eleganza e la raffinatezza di quello straordinario periodo – affermano gli ingegneri di Maranello – è la vettura ideale per vivere al meglio la Nuova Dolce Vita”.

Con la Ferrari Roma si completa il piano annunciato dall’Ad Louis Carey Camilleri per il 2019. “Questo 2019 e’ un anno molto importante per la Ferrari – aveva affermato Camilleri lo scorso maggio in occasione della presentazione della SF90 – Un anno in cui abbiamo deciso di dare una profonda accelerazione alla nostra offerta di prodotto. Stare fermi in attesa che le cose succedano – aveva aggiunto – non e’ un’opzione presa in considerazione a Maranello. E poi perche’ una delle grandi lezioni di Enzo Ferrari e’ stata proprio quella di saper leggere i tempi e anticiparli”.

La Ferrari Roma si aggiunge alla F8 Tributo che era stata presentata al salone di Ginevra, alla SF90 Stradale svelata nel maggio scorso e alle F8 Spider e 812 GTS presentate a settembre.

Inusuale anche la location per la presentazione dell’ultimo gioiello del Cavallino Rampante: di solito, infatti, Ferrari presenta le proprie vetture a Maranello ma già nella giornata di oggi sui social aveva rilasciato un indizio che lasciava intendere un omaggio alla Città Eterna: “Siamo pronti per la Nuova Dolce Vita”.

(di Giannantonio Pettinelli/ANSA)