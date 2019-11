Rai Italia: nella puntata di oggi “L’Italia con Voi” rende omaggio ai militari italiani all’estero

CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero condotta da Monica Marangoni con Stefano Palatresi al pianoforte, a pochi giorni dall’attentato ai militari italiani in Iraq, si renderà omaggio a tutti i nostri militari impegnati all’estero, con il tenente colonnello Gianfranco Paglia, ferito in missione e medaglia d’oro al valor militare e Salvatore Santangelo, giornalista esperto di politica internazionale.

Ospite in studio anche Domenico Iannacone, giornalista e autore televisivo che per Rai3 ha firmato tanti programmi di approfondimento, ottenendo premi e riconoscimenti di grande rilievo.

Quindi, spazio alla musica con Drupi, un eccezionale protagonista della musica italiana e tra i cantautori italiani più apprezzati all’estero.

Si volta pagina e si parla di una grande storia d’amore, quella tra Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, con lo scrittore Guido Barlozzetti. Protagonista della rubrica “EraOra-il lato C della Musica” sarà Nek, amatissimo dai suoi fan con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Storie dal Mondo. Rai Italia vola prima a Toronto, per fare un salto indietro di qualche decennio con l’evento itinerante “La Battaglia per l’Italia” che celebra i caduti durante lo sbarco in Sicilia delle Forze Alleate, molti di quei soldati erano Italo-Canadesi; e poi nel Sud della Cina per incontrare Lucia Pasqualini, console generale a Canton, che parlerà degli italiani residenti nella Greater Bay Area, la zona più densamente popolata del mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (America del Nord)

NEW YORK/TORONTO Martedì 19 Novembre h17.00

LOS ANGELES Martedì 19 Novembre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Martedì 19 Novembre h14.00

SYDNEY Martedì 19 Novembre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Martedì 19 Novembre h17.00

Rai Italia 4 (America del S)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Martedì 19 Novembre h18.30.

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it