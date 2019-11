Saime actualiza costos de pasaportes

CARACAS -El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habría aumentado el precio de la prórroga del pasaporte a BsS 2.945.486,00 lo que al cambio en dólares equivale a 100 tomando en cuenta el valor actual del dólar en relación al bolívar.

En Venezuela se ha convertido en una tarea “titánica” obtener el pasaporte para algunos ciudadanos, aunque el estado realizó operativos que ayudaron a agilizar el trámite.

Así lo dio a conocer el periodista Luis Gonzalo Pérez en su cuenta de Twitter donde informó también que el valor de la cita quedó en un monto de 5.890.270 bolívares soberanos.

“Saime actualiza aranceles de Pasaporte -Prórroga: 2.945.486 Bs.S= Cambio $ al día, son 100$ – Cita de Pasaporte: 5.890.270 Bs.S= Cambio $ al día son 196$. Sueldo Mínimo en Venezuela 150 mil Bs.S, o sea, tendría que trabajar mínimo 1 año y 8 meses sin comer para pagar”, dijo.

Hasta el momento ninguna autoridad o funcionario del Saime se ha pronunciado al respecto ni tampoco han emitido un pronunciado en su web ni tampoco en redes sociales.

Usuarios de cinco ciudades del mundo en Madrid, Barcelona (España), Ciudad de Panamá, Oslo (Noruega) y Sydney (Australia), se han quejado por el mal servicio del Saime, trámites irregulares y el robo de su dinero al solicitar un documento.

A pesar de que cobran por la cita para obtener un nuevo pasaporte, el sistema no genera ninguna cita ni trámite. El gobierno cobra, pero no otorga los pasaportes. Ha sucedido en España, Panamá, Noruega y hasta en Australia. Así lo reseña alnavio.com

Para obtener un nuevo pasaporte venezolano, los usuarios deben pagar unos 100 dólares en la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, y conseguir una cita en el consulado venezolano más cercano. Pero algunos usuarios pagaron y esperaron la notificación de la cita que nunca llegó.

“Hice el pago con tarjeta de débito en mayo al Saime para que mi papá tuviese su pasaporte. Ellos me tenían que enviar una cita para pagar en efectivo en el consulado y obtener el pasaporte. Pero nunca me llegó ese justificante. En cambio, el cobro sí se había realizado en la tarjeta. Fuimos al consulado de Barcelona con el comprobante de pago, pero me dijeron que el proceso estaba como si nunca se hubiese pagado. Llegamos a la conclusión de que se estaban robando el dinero sin hacer ningún trámite”, explica Nathalia Díaz, una venezolana en Barcelona.

“Mi esposo pagó 200 euros para la emisión de los nuevos pasaportes en Madrid. El pago fue procesado en la tarjeta como “Saime Panamá”, pero no recibimos la cita. Fuimos al consulado con el comprobante de pago. Nos dijeron que no se hacían responsables. Nos dieron unos correos para reclamar, pero nunca recibimos respuesta. El dinero se perdió y ahora no hay a quien reclamarle”, explica María, una venezolana en Madrid.