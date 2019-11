CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas farà da cornice all’inaugurazione della Coppa Carlo Savarese, torneo che si disputerà in onore del papá dei calciatori Gianni e Ugo, scomparso pochi mesi fa.

La “Liga de Fútbol Menor Carlo Savarese” é un torneo senza fini di lucro che ha come principale obbiettivo organizzare tornei per i più piccoli. L’idea é promuovere i valori dello sport, ma soprattutto il calcio. La Coppa Carlo Savarese dará la possibilità alle squadre più piccole di testare il propio talento contro i migliori vivai del calcio venezuelano.

In questa manifestazione sportiva ci saranno sei tornei: “Serie Premier Juvenil” (categoria under 17 – 19), “Serie Premier Infantil” (under 11 – 13 – 15), “Serie Premier Infantil Ascenso” (under 10 – 12 – 14), “Serie Premier Femenina” (under 17), “Serie Premier Fútbol 5” (2011 – 2012 – 2013 – 2014) e “Serie Premier Under 23” (under 23).

Nella categoría Juvenil le squadre che si sfideranno sanno: Atlético Venezuela, Calasanz, Caracas / Nuevo Horizonte, Catia FC, Deportivo Petare FC, Estudiantes de Caracas, Los Castores, Parias Sport, Pellicano FC e la Selección Municipal (Fundación Liga de Fútbol Menor de Petare).

A contendersi la coppa della categoria Infantil ci saranno: Atlético Venezuela, Calasanz, Caracas, Catia FC, Deportivo Petare FC, Estudiantes de Caracas, Fratelsa Sport FC, Galicia FC, Los Castores e Parias Sport.

Nella “Serie Premier Infantil Ascenso” le squadre sono state suddivise in quattro gironi: due da sei squadre e due da quattro. Nel gruppo A sono state inserite: Fratelsa Sport Club, La Salle, Centro Italo, Claret, Futuros Vinotinto, Humboltd.

Nel girone B ci sono: Cracs, Real Academia, San Francisco, San Luis, Deportivo Petare (escuela) e UDC.

Mentre nel gruppo C sono stati inseriti: Elite de Caracas, Real Caracas, Champagnat, Fratelsa Sport Club “B” e Caracas FC (escuela). Infine nel girone D ci sono: CANDC, Caricuao FC, Nuevo Horizonte e la Selección Municipal (Fundación Liga de Fútbol Menor de Petare).

La “Serie Premier Feminana” si disputerà con un girone unico di 12 squadre con ragazze nate nel 2003, 2004 e 2005. Le squadre che parteciperanno sono: Atletico Venezuela, Baruta FC, Calasanz, Caracas, Catia, Deportivo Castores, Deportivo Lujan, Deportivo Petare FC, Estudiantes de Caracas, Fratelsa Sport FC, Selección Municipal (Fundación Liga de Fútbol Menor de Petare) ed UCV.

Nel torneo di calcio a 5, gli organizzatori hanno sorteggiato quattro gruppi e ci saranno gare d’andata e di ritorno.

Nel girone A ci sono: Fratelsa Sport FC, Deportivo Castores, Futuros Vinotinto e IEA. Nel gruppo B troviamo al Centro Italo, San Luis, Deportivo Petare FC, Santiago de Leon e Galicia FC.

Nel “C” si sfideranno Real Caracas, Colegio Los Arcos, Chamagnat e Nuevo Horizonte. Infine nel “D” troviamo Los Salias, Santa Rosa, Henry Clay e Tiuna.

Nel torneo Under 23 ci sará un girone único con Atlético Venezuela, Caracas, Catia FC, Deportivo Petare, Galicia, Madeirense, Pellicano FC, San Agustín e Varguense.

Questo torneo si svolgerà fino al mese di febbraio 2020 e si disputerà nell’area metropolitana della capitale venezuelana.

(di Fioravante De Simone)