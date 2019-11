Alcaldes de Miranda rechazan consulta ilegal

CARACAS – Los Alcaldes y Concejales de Baruta, Chacao, Los Salias y El Hatillo se pronunciaron sobre una propuesta que viene desde la Gobernación de Miranda para una consulta el próximo domingo 1 de Diciembre con la cual se pretende destinar a las llamadas Comunas los recursos que hoy cobra la Policía del Estado Miranda por las multas establecidas en la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado.

Los funcionarios aclararon que estos recursos son de la Gobernación, no de las Alcaldías. Por tanto esta consulta nada tiene que ver con quitarle recursos o competencias a las Alcaldías, como algunos han dicho equivocadamente.

“Nosotros estamos en consulta permanente con distintos movimientos vecinales, partidos políticos, gremios, que hacen vida en nuestros municipios y nuestro Estado Miranda”.

De esta forma hay que decir que la consulta no se ha hecho de forma legal, lo que se está consultando no es legal, la desviación de esos recursos a las llamadas comunas pueden violentar los principios del presupuesto público y en específico el principio de la unidad del tesoro.

Darwin González, alcalde del municipio Baruta, afirmó que su jurisdicción no se suscribirá a la iniciativa que tomó el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, para realizar una consulta pública a la ciudadanía con la finalidad de saber si están de acuerdo con la “transferencias de competencias a las comunas”.

«Nosotros no estamos acompañando esta iniciativa (…) Sin embargo, ya que se está preguntando algo que no es legal, la consulta se está haciendo de manera incorrecta. Nosotros los alcaldes no vamos a avalar ese proceso. Mantenemos nuestra posición de no participar en esta convocatoria. Nos estamos reuniendo con los vecinos y gremios para trazar una ruta estructural entre todos los afectados del estado Miranda», dijo.

Elias Sayegh alcalde de El Hatillo, dijo que la consulta de los consejos comunales que se realizará en el estado Miranda, con la cual se pretende destinar recursos directamente a las comunas, ha sido rechazada por la oposición del país, aseguró que esta iniciativa de Héctor Rodríguez no se está haciendo de forma legal.

Afirmó en rueda de prensa que lo recaudado a través las multas establecidas en la Ley de Convivencia Ciudadana, son recursos directos de la Gobernación por la policía estatal.

“Nada que ver con quitarle, en principio, las competencias a nuestros municipios, como algunos han dicho de manera equivocada. Sin embargo, tenemos varias consideraciones”, indicó.

Agregó que los lapsos de convocatoria no están reflejados de manera formal y no ha habido un cronograma formal.

“Esto ha generado incertidumbre en Miranda. Existen nucleaciones en los centros electorales que son arbitrarias. Además, contradicen el espíritu de sana participación, de inclusión que debe haber en toda consulta popular”, puntualizó.

El alcalde resaltó que no existe ninguna garantía de transparencia en este proceso por ser una consulta interna del PSUV y recordó que las comunas fueron rechazadas en el año 2007 cuando se pretendía aprobar la reforma constitucional.