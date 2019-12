NAPOLI. – Per contrastare l’inquinamento nel bacino del Mediterraneo sarà necessario ridurre anche “l’emissione di zolfo in atmosfera delle imbarcazioni di grande tonnellaggio”. E’ questo uno dei punti della “Carta di Napoli” che si sta scrivendo a Napoli nel corso della riunione di Cop 21.

All’incontro sono presenti le delegazioni di 21 Paesi del Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Monaco, Montenegro, Marocco, Slovenia, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia ed Unione Europea) più quella dell’Unione Europea.

La riduzione delle emissioni di zolfo delle imbarcazioni è stata sostenuta dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Per raggiungere questo obiettivo, ha sottolineato il ministro occorrerà “uno sforzo da parte degli armatori, non solo italiani ma anche stranieri”.

L’Italia è già in anticipo su questo fronte perché è stato avviato un confronto con “Confitarma che si è resa a disponibile – ha spiegato sempre Costa – a costruire un percorso insieme al governo italiano. E’ una notizia positiva: prima si ragionava per contrapposizioni ora si lavora per assonanze. Tutti stanno cominciando a capire che valorizzazione del mare e tutela ambientale devono viaggiare assieme: una cosa non può fare a meno dell’altra e pertanto siamo tutti attori”.

Cambiamenti che richiederanno un discreto investimento. Altro obiettivo, “al quale teniamo molto è la tutela della biodiversità perché non va dimenticato che il Mediterraneo, pur essendo uno dei mari più piccoli al mondo, ha l’8 per cento della biodiversità”, ha detto sempre Costa, “con una concentrazione di ricchezza fantastica su un mare dove si affacciano oltre 500 milioni di cittadini, con una economia – e penso al turismo – che coinvolge altri 500 milioni di persone”.

La terza giornata dei lavori di Cop 21 si è aperta oggi con la lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “A vent’anni dalla legge di ratifica del trattato, l’appuntamento che riunisce 22 Paesi impegnati in un percorso di collaborazione strategica per la tutela del Mediterraneo, conferma l’intento di rafforzare iniziative mirate allo sviluppo sostenibile e al contrasto ai cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità”, ha scritto il Capo dello Stato.