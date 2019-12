WASHINGTON. – L’ira di Melania Trump esplode su Twitter. La first lady si è scagliata contro la giurista dell’università di Stanford Pamela Karlan che durante la sua testimonianza nel caso impeachment ha tirato in ballo il nome di Barron Trump, il figlio tredicenne della coppia presidenziale.

“Dovrebbe vergognarsi, un minore dovrebbe sempre essere tenuto fuori dalla politica”, ha tuonato Melania.

“Trump non è un re che può fare quello che vuole”, aveva affermato Karlan per sottolineare la condotta a suo dire errata del presidente. Poi una battuta: “La Costituzione dice che non ci può essere alcun titolo di nobiltà. Quindi il presidente può chiamare suo figlio Barron, ma non può farlo barone”.

Apriti cielo. Melania, che mai era intervenuta nelle vicende del marito, è sbottata con il tweet di fuoco. Del resto si sa, la protezione del figlio Barron è da sempre la sua priorità assoluta, soprattutto da quando ha dovuto lasciare New York ed e è arrivata a Washington.

E subito al suo fianco si sono schierati la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, e quello della campagna di Donald Trump, Kayleigh McEnany.

“Hanno usato un teenager che non ha niente a che fare con questa farsa dell’impeachment. E la cosa peggiore – ha detto Grisham – sono state le risate nell’aula”. ”

Solo nelle menti malate dei liberal – ha rincarato la dose McEnany – è divertente trascinare un tredicenne nel nonsense dell’impeachment”.

Alla fine la stimata costituzionalista è stata costretta a scusarsi: “Ho sbagliato”. Ma sui social si scatena la polémica contro la first lady, accusata da molti di essere “un’ipocrita”.

“Melania chiede lacrime per Barron ma non per i bambini separati dalle loro famiglie o lasciati morire nelle gabbie”, scrive qualcuno riferendosi ai figli degli immigrati colpiti dalla stretta di Trump.

Altri le ricordano come suo marito “insulti regolarmente tutti ogni giorno”: “Dov’era la first lady quando il presidente ha preso in giro la minorenne Greta Thunberg?”