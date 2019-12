Para Ugalde la ética no sólo son convicciones (Audio Noticia)

El padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que los casos de corrupción en Venezuela deben sancionarse de manera «severa», para que no tenga repercusión en la ética y moral de la ciudadanía.

Afirmó que la ética no solamente son convicciones y dijo que no puede haber ética en una sociedad, de manera generalizada, si no hay sanciones severas.

En tal sentido, exhortó al Estado a utilizar la justicia apegada a la verdad, para determinar la culpabilidad de los implicados y reiteró que «Todos debemos ir contra la corrupción».

Finalmente, pidió realizar una investigación exhaustiva e imparcial que compruebe la inocencia de los diputados opositores señalados en la trama de corrupción, según denunció el portal Armando.info.