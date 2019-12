Aseguran que Brasil no protege a niños migrantes venezolanos

CARACAS – La Organización No Gubernamental (ONG), Human Rights Watch (HRW), indicó que las autoridades del gobierno de Brasil no están dando a los niños migrantes venezolanos la protección necesaria y adecuada. La ONG, sostuvo que 529 menores de edad que no se encuentran acompañados de sus padres o representantes cruzaron la frontera y entraron a territorio brasilero por Roraima, de acuerdo a los datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil.

Precisó en un comunicado oficial que de los 529 niños venezolanos, el 90% tienen edades de entre 13 y 17 años. Señaló que es muy probable que la cantidad total sea mayor.

“Algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso”, explicó HRW.

La misiva insistió que la grave emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela en esto momentos, está haciendo que niños y niñas abandonen solos su país para obtener alimentos y recibir atención médica.

Añadió que algunos infantes venezolanos terminan viviendo en las calles y quedan vulnerables a sufrir abusos o ser reclutados en grupos delictivos.

“Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos, no brindan a estos niños y niñas que llegan solos la protección urgente que necesitan”, puntualizó la organización.