Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano Ricardo Andreutti il talismano dei “Clausura”

CARACAS – Se cerchiamo sul dizionario la parola “talismano” troviamo la seguente definizione: “Oggetto naturale o manufatto, spesso decorato di figure o di segni simbolici, cui si attribuisce un valore e un potere magico (e spesso anche sacrale) di aiuto e di propiziazione, e in alcuni casi di protezione, e che perciò si conserva o si porta con sé dappertutto”.

Ci sono giocatori di calcio che hanno questo dono della natura. Calciatori per cui l’importante è che siano sempre lì. Perché in qualche modo la loro presenza è fondamentale, non tanto per questioni tecnico-tattiche, ma per misteriose tracce astrologiche stellari, misticismi ancestrali, coincidenze, rituali tribali, riti pagani che in un modo o nell’altro condizionano la partita. Nella Primera División, il calciatore con questo super potere è l’italo-venezuelano Ricardo Andreutti.

Il centrocampista di origine friulana ha vinto gli ultimi tre “Torneo Clausura”: nel 2017 e 2018 con il Deportivo Lara ed in questo 2019 con il Caracas.

Nel Torneo Clausura 2017, quando giocava all’ombra dell’Obelisco, ha collezionato 10 presenze restando in campo per 813 minuti. In quel semestre il Lara, dopo 17 giornate, aveva accumulato uno score di 10 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta (arrendendosi solo al Carabobo 0 – 3 alla decima giornata) nella regular seasson.

Poi nei play off ha strapazzato nel primo turno lo Zamora (globale 7-3), poi ha superato il Monagas (3-1) e nella finale ha battuto per 4-3 dopo i calci di rigore il Mineros de Guayana aggiudicandosi il Clausura 2017.

Nel secondo semestre del 2018, i rossoneri di Barquisimeto hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto con 29 punti frutto di vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte.

Nei play off, la squadra della cosiddetta “ciudad musical de Venezuela” ha eliminato prima il Trujillanos (globale 2-2, grazie ai gol in trasferta), Caracas (3-1) e nella finale il Deportivo La Guaira (1-0). In questa fetta di stagione, il centrocampista di origine friulana ha disputato 6 gare per un totale di 320 minuti.

Infine in questo 2019, con la maglia del Caracas, ha chiuso il Torneo Clausura al secondo posto con 30 punti alle spalle del Deportivo Táchira. Nei play off Andreutti & compagni hanno superato: Aragua (3-3, grazie ai gol in trasferta), Deportivo Lara (3-0) ed il Deportivo Táchira nella finalissima.

Andreutti é sceso in campo in dieci gare valevoli per il Torneo Clausura 2019 per un totale di 556 minuti.

A queste prestazioni bisogna aggiungere anche il Torneo Apertura vinto nel 2008 con la maglia del Deportivo Italia, allora il campionato aveva un altro format.

(di Fioravante De Simone)