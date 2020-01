Baseball: l’italo-venezuelano Cervelli giocherà con i Florida Marlins

CARACAS. – Il ricevitore italo-venezuelano Francisco Cervelli giocherà la stagione 2020 della Major League Baseball con la maglia dei Florida Marlins.

Stando a quanto riferito sul sito della MLB, il “pelotero” nato 6 marzo 1986 a Valencia ha firmato un contratto che lo legherà per una stagione con i “pesci” per due milioni di dollari.

Il giocatore della nazionale azzurra ritroverà nei Marlins il suo ex capitano nei New York Yankees, Derek Jeter, che attualmente è un dirigente della squadra di Miami.

Dal suo esordio in Major League Baseball il pelotero di origine pugliese ha collezionato 714 presenze con una media battuta di 269. Cervelli ha giocato nel terzo cuscinetto e come ricevitore, in quest’ultima posizione ha disputato gran parte della sua carriera in “Major”. Nei Marlins farà il vice-ricevitore e da consigliere alle nuove leve.

In carriera, il ricevitore della nazionale azzurra ha disputato cinque inning in ruoli diversi. Ma questo non accade dal 2011. Cervelli ha giocato in 13 occasioni in prima base, 4 in terza base e due in seconda. Mentre nel suo ruolo naturale, cátcher, ha collezionato 613 caps.

Nel 2019, Cervelli ha iniziato con la stagione con la maglia de Pittsburg Pirates e poi si é trasferito ad Atlanta. Ma a causa di una commozione cerebrale, la sesta in carriera, ha dovuto alzare bandiera bianca.

(di Fioravante De Simone)