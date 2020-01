CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero condotta da Monica Marangoni, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi la prima ospite in studio sarà Francesca Piccinini, atleta di pallavolo, oro mondiale nel 2002 ed europeo nel 2009.

Con Maria Cristina Zoppa e la sua rubrica “EraOra-Il lato C della Musica” i telespettatori incontreranno il gigante della canzone d’autore italiana Roberto Vecchioni. Rimanendo in tema musicale, Dario Salvatori con Michele Mirabella, regista, attore, autore e conduttore televisivo, ricorderanno uno dei più amati artisti italiani: Domenico Modugno, nel giorno in cui avrebbe compiuto 92 anni. La rubrica “A spasso con l’Arte” sarà dedicata alle bellezze della collezione della Galleria Corsini di Roma.

Si cambia tema e si parla di saldi e dello “shopping compulsivo”, con Michela Pensavalli, psicologa e psicoterapeuta. Si rimane in tema “shopping” anche nella micro-lezione di italiano con il linguista Vincenzo D’Angelo, introdotta dalle incursioni nel mondo contemporaneo del Dante Alighieri della trasmissione, alias Gianni Ippoliti. In chiusura, le notizie semiserie di Sasà Salvaggio.

Programmazione:

Rai Italia 1 (America del Nord)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 20 Dicembre h17.00

LOS ANGELES Venerdì 20 Dicembre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Venerdì 20 Dicembre h14.00

SYDNEY Venerdì 20 Dicembre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 20 Dicembre h18.15

Rai Italia 4 (America del Sud)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Venerdì 20 Dicembre h18.30

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it