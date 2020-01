Cancillería condenó sanciones de EEUU a junta directiva de Parra

CARACAS – La Cancillería de la administración de Nicolás Maduro desestimó las sanciones que impuso Estados Unidos contra los diputados integrantes de la junta directiva de Luis Parra. Así lo expresó el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de un comunicado oficial.

Aseguró que las medidas tienen como objetivos “interferir y socavar” el funcionamiento de las “instituciones democráticas” de Venezuela. Insistió que el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, desea ocultar su “fracaso” en su “intento de imponer un cambio de gobierno en Venezuela”.

“(Trump desea) inmiscuirse en asuntos exclusivos del parlamento venezolano, con la insólita intención de designar desde Washington las autoridades del poder legislativo venezolano”, señala el comunicado.

La Cancillería recordó que las decisiones del Parlamento son soberanas y autónomas en relación a los otros poderes públicos del Estado venezolano. Destacó que las actuaciones de los diputados se enmarcaron bajo el artículo 201 de la Constitución.

“Estas gravísimas acciones unilaterales son contrarias al Derecho Internacional y atentan contra la estabilidad, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano”, se afirma en el documento.

Junta de Parra también reacciona

Asimismo, la junta directiva del diputado Luis Parra reaccionó a estas nuevas medidas estadounidenses. Afirmó que desde la Asamblea Nacional continuarán trabajando para abrir los “caminos del entendimiento institucional que permita superar la crisis compleja que afecta a los ciudadanos”.

“Rechazamos de forma enérgica y categórica las sanciones contra diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela que representan al pueblo en su conjunto. Resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de nuestros parlamentarios”, exhortó la Junta.

Cabello se pronuncia

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, señaló que EEUU impone sanciones y actua contra todo aquel que difiera de la política que se desea implementar en Venezuela.

“Así actúa EEUU quien no haga lo que ellos digan, les inventan cosas, nos inventan cosas, que hoy se lo estén haciendo a quienes no votaron por Juan Guaidó no nos sorprende. No están sancionando solo a los chavistas, sino a los sectores dentro de la oposición que no están de acuerdo con Guaidó”, expresó Cabello.

El oficialista puntualizó que el gobierno estadounidense “pretende” decidir quién dirige en el país a través de un “poder autónomo como es el Poder Legislativo”.