ROMA. – Si avvicina la scadenza delle ore 20 di venerdì, la ‘finestra’ di mercato invernale è vicina alla conclusione e i vari club stringono i tempi. Oggi è stato il giorno della Roma, che ha preso Carles PEREZ dal Barcellona. L’accordo tra i giallorossi e i catalani è che il giocatore arriverà nella capitale a titolo definitivo con la possibilità da parte del Barça di avere la prelazione in caso di cessione futura da parte della dirigenza di Trigoria.

Oggi c’è stato anche un incontro con l’agente di FLORENZI, per discutere di un possibile trasferimento al Valencia, tornato a farsi avanti per il n.24 romanista. Il quale è disposto ad andarsene ma vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Gli spagnoli vorrebbero però che si riducesse l’ingaggio.

E a proposito di Spagna, qualcuno ha accostato alla Roma il nome di PEDRO, ma l’ingaggio di 5 milioni netti all’anno del campione del mondo 2010 rende l’affare irrealizzabile.

La Juventus lavora a fari spenti, ma da Parigi fanno sapere che è tramontata l’ipotesi dello scambio DE SCIGLIO-KURZAWA. E’ invece ancora attuale l’ipotesi BERNARDESCHI-PAQUETA’ con il Milan, mentre in Spagna si è tornati a parlare di un possibile passaggio in bianconero di MARCELO del Real Madrid a fine stagione. EMRE CAN si avvicina al Borussia Dortmund.

Molto attivo il Napoli: oggi ha chiuso la trattativa per l’acquisto di Matteo POLITANO e potrebbe da un momento all’altro definire l’ingaggio sia di Ricardo RODRIGUEZ (prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto a 4, ma c’è la concorrenza del Fenerbahce) che di Andrea PETAGNA. Quest’ultimo rimarrebbe in prestito alla Spal fino al termine della stagione, intanto la differenza tra richiesta e offerta è di un milione di euro.

Da un momento all’altro si potrebbe chiudere sulla base di 17 milioni più bonus. Ma non è tutto, perché a Magonza l’attaccante Jean-Philippe MATETA ha chiesto di essere ceduto: nella trattativa non rientrerebbe il cartellino di Amin YOUNES.

Dopo l’infortunio di Sepe al Parma serve un portiere e la scelta è ristretta OLSEN del Cagliari e RADU del Genoa, quest’ultimo la pista più ‘calda’. Tutto verrà deciso nelle prossime ore. Quinto ritorno rossoblù al Genoa: dopo Perin, Behrami, Destro e Masiello, tocca a IAGO FALQUE e l’obiettivo rimane sempre quello della salvezza.

Il Milan lavora in uscita per SUSO al Siviglia, mentre per PIATEK mancano offerte concrete, ma la Roma potrebbe farsi avanti per un prestito nelle ultime battute di questo mercato. L’ex rossonero HONDA è invece vicino al Botafogo, mentre in Argentina scrivono che il club 7 volte campione d’Europa è su ZARACHO, 22enne talento del Racing Avellaneda.

La regina del mercato invernale continua comunque ad essere l’Inter, che potrebbe mettere a segno un ultimo colpo, prendendo un attaccante: in tal caso ESPOSITO potrebbe essere ceduto in prestito per andare a giocare altrove, e Spal e Parma insistono per averlo.