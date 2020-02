CARACAS . – Dopo aver letto tanti nomi sui diversi media e social network: da Maradona a Di Francesco, da Di Biagio a Sampaoli, passando per Pekerman, Ranieri e Meneses, finalmente la telenovela é finita! Ed é stato annunciato il successore di Rafael Dudamel sulla panchina della Vinotinto: sará José Peseiro.

In un noto albergo della capitale, é stato presentato ai media il selezionatore portoghese che avrà l’onore e l’onere di guidare la nazionale nelle qualificazioni verso il Mondiale Qatar 2022 e la Coppa America 2020.

Come prima cosa, mister Peseiro ha ringraziato i media presenti: “In Venezuela state molto attenti alle sorti della Vinotinto. Voglio dirvi che la vostra nazionale vive il suo miglior momento calcistico. Il Venezuela ha giocatori che militano nei diversi campionati europei ed americani. Se loro sono lì è perché hanno le qualità per farlo!”

Durante la sua presentazione, Peseiro, ha fatto enfasi sul fatto che lui é qui in Venezuela per portarla al mondiale catariota.

“Il mio primo obiettivo é qualificarsi per il mondiale Qatar 2022. Il calcio é un marchio importante in questo paese. Il Venezuela ha le qualità per farlo, per questo motivo sono venuto in questo Paese. Se me lo avessero proposto prima non lo avrei fatto!”.

La Vinotinto inizierà il suo percorso nelle qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 affrontando prima la Colombia (il 27 marzo a Barranquilla) e poi il Paraguay (31 marzo a Mérida).

Nonostante abbia lo sguardo fisso nella kermesse iridata, Paseiro non nasconde la voglia di fare bene nella Coppa America Argentina-Colombia 2020. “Vogliamo superare i risultati raggiunti dalla nazionale in edizioni precedenti!”.

Nel torneo continentale, che in questo 2020 si disputerà in due paesi, la nazionale venezuelana affronterà: Brasile (14 giugno nello stadio Pascual Guerrero di Calí), Colombia (17 giugno a Cali), Ecuador (22 giugno nello stadio El Campin di Bogotá), Qatar (28 giugno a Cali) e Perù (primo luglio a Cali).

