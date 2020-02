CARACAS. – L’astista venezuelana, Robeilys Peinado ha iniziato il suo 2020, cosí come aveva iniziato il suo 2016 (quando si preparava per i giochi olimpici di Rio) con un ritmo di gara fenomenale, sperando che in quest’occasione la dea bendata gli regali un podio olimpico.

La bella astista capitolina, pochi mesi fa ha partecipato al Czech Indoor Gala de Ostrava, dove ha raggiunto l’altezza di 4,62 metri. Prestazione che, non solo gli ha permesso di appendersi al collo la medaglia di bronzo, ma anche di migliorare il suo primato nazionale.

Poi è volata in Francia per partecipare al Élite Tour Perche de Rouen. Qui la creola ha migliorato nuovamente il suo primato alzando l’asticella sui 4,63 metri e si aggiudicava la medaglia d’argento.

La Peinado ha messo nuovamente in mostra il suo talento partecipando al Meeting Internacional Montreuil. Qui per la terza volta nell’anno ha migliorato il suo primato portandolo ai 4,65 metri e aggiudicandosi il metallo più prezioso.

Ma lunedì Robeilys Peinado a causa di un problema di salute non ha potuto mostrare tutto il suo potenziale. Qui l’astista creola ha chiuso al quarto posto con un magro salto di 4,45 metri. Ma questo non ha fermato la campionessa, anzi l’ha caricata, come lo dimostra la prestazione successiva, infatti nel Meeting de Liévin de Pas de Calais ha vinto l’argento con i suoi 4,73 metri.

Grazie alle sue performance nella tournée europea la creola é la nella Top10 delle migliori saltatrici al mondo. Situazione che fa ben sperare in chiave Giochi Olimpici.

(di Fioravante De Simone)