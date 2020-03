BRISBANE – Grande affluenza all’evento organizzato dall’Italian Business Women Network Australia (IBW), che nel tardo pomeriggio giorni fa ha dato appuntamento ai membri della comunità imprenditoriale italiana di Brisbane presso l’elegante showroom della Natuzzi Italia, a Commercial Road.

Oltre 160 ospiti provenienti da tutto il settore aziendale australiano hanno presenziato all’incontro, dando vita ad una vivace occasione di networking e pubbliche relazioni in un ambiente rilassante, raffinato e dal design contemporaneo.

Mariangela Stagnitti, Presidente della IBW, si è dichiarata molto soddisfatta della buona riuscita dell’evento:

“Siamo solo al secondo incontro – il primo è stato in occasione dell’inaugurazione del Network presso la sede di Ferrari Brisbane, il 23 ottobre scorso – eppure c’è stata davvero una bella partecipazione. Questo ci incoraggia a portare avanti il nostro progetto, il cui obiettivo è creare un punto di convergenza non solo per le organizzazioni, ma anche per singole professioniste italiane ed australiane, le quali attraverso la nostra rete possono avere l’opportunità di collaborare ed imparare le une dalle altre”.

“La nostra missione – prosegue – è quella di unire e collegare le donne, a partire da quelle italiane ma non solo, e celebrare i risultati raggiunti. Vogliamo ispirare e supportare i nostri membri attraverso eventi di networking, workshop di tutoraggio, conferenze e seminari che ci permettono di condividere esperienze, storie ed idee”.

Presente anche il Console d’Italia a Brisbane, Salvatore Napolitano, che ha dichiarato: “è per me un vero piacere condividere un altro evento di successo dell’Italian Business Women’s Network che, da un lato, onora il contributo delle nostre connazionali nell’associazionismo ed allo sviluppo del Queensland e, dall’altro, costituisce un ottimo strumento di aggregazione e impulso per tante donne, professioniste italiane, di origini italiane e locali che condividono una sconfinata passione per tutto ciò che riguarda l’Italia, la cultura, le opportunità economiche e sociali”.

Pur essendo basato a Brisbane, il Network raccoglie adesioni a livello nazionale e si espanderà presto anche in altre città australiane.

(Stefania Del Monte – Redazione Brisbane)