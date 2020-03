Morto un impiegato italiano del Parlamento europeo

BRUXELLES. – La prima vittima del Parlamento europeo è un impiegato italiano. Aveva 41 anni Giancarlo Agostino Di Maria: si è spento domenica scorsa a Bruxelles a causa del Covid-19 in appena cinque giorni.

Il virus lo ha stroncato con una velocità impressionante. Un dolore e uno shock immenso per parenti e amici, ma anche per tutti i colleghi con cui lavorava, quelli della DG Itec, la direzione generale per l’innovazione e il supporto tecnologico dell’Eurocamera.

Grande il riserbo del Parlamento, che ha confermato il “decesso di un collaboratore esterno a contratto”, esprimendo “profondo rammarico” senza tuttavia fornire indicazioni sulla sua identità.

La notizia della morte del giovane italiano ha comunque avuto rilevanza sulla stampa locale. Oltre all’agenzia di stampa Belga e alla France Presse, anche il quotidiano La Libre Belgique ne ha raccontato la storia. “I suoi familiari e amici sono scioccati dalla velocità degli eventi”, ha scritto il giornale, precisando che l’uomo “era entrato all’inizio della scorsa settimana in ospedale, in piedi, per poi finire intubato mercoledì sera e morire domenica” in un peggioramento inarrestabile delle sue condizioni. “È morto in cinque giorni. È uno shock, è irreale”, si è sfogato un amico.

In un post legato all’articolo e pubblicato su Facebook da un altro dei suoi amici si apprende che Giancarlo era di origini siciliane, uno sportivo e un grande appassionato di calcio, oltre ad essere tifoso della Juventus. Scioccata anche la comunità di CrossFit che Giancarlo frequentava come giudice: “Domenica abbiamo perso uno dei nostri a causa delle complicazioni respiratorie che ha subito dopo aver contratto il Covid-19. Questa è la prima morte correlata al coronavirus segnalata nella comunità CrossFit”, si legge sui social.

Sia la delegazione degli europarlamentari M5S sia quella del Pd hanno espresso “grande tristezza” e si sono unite al dolore della famiglia e degli amici.

Con la morte di Giancarlo si registra il primo decesso da Covid-19 nelle istituzioni europee. Casi di positività si sono avuti nella Commissione europea, tra cui il capo negoziatore Ue Michel Barnier. Anche il Consiglio ha registrato diversi contagi.

(di Giuseppe Maria Laudani/ANSA)