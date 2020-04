Amarcord, calcio femminile: dieci anni fa, la Vinotinto vinceva l’oro nei Centroamericani

CARACAS – Dieci anni fa la città di Mayagüez, in Porto Rico, ospitava la XXI edizione dei Juegoos Centroamericanos y del Caribe. Questa edizione, sarà ricordata dai venezuelani sopratutto dagli amanti della palla a chiazze per la medaglia d’oro vinta dalla nazionale femminile.

Va segnalato che le gare del torneo di calcio femminile, avevano come sede alterna il Metropolitano della città di Mérida a causa della sospensione inflitta dalla Concacaf al paese centroamericano.

In quel torneo, le “donzelle Vinotinto” non lasciarono scampo per nessuno battendo nell’ordine Guatemala (2 – 1), Trinidad & Tobago (1 – 0), Nicaragua (1 – 0) ed Haiti (3 – 1).

Quella nazionale era allenata da Kennet Zsemereta. Il mister panamense che ha dato una svolta al calcio femminile venezuelano, soprattuto a livello di nazionale. Tra le punte di lancia delle donzelle vinotinto c’erano Oriana Altuve e Lisbeth Bandres.

In quel torneo l’ultimo scalino della nazionale creola prima dell’oro era la gara contro le “padrone di casa” del Porto Rico. Alle venezuelane bastava un pareggio per appendersi al collo la medaglia d’oro.

Questa sorta di finale, come tutto il torneo femminile di calcio, ha avuto come scenario uno stadio Metropolitano di Mérida gremito, con tutti i tifosi pronti a vedere le loro beniamine vincere l’oro.

La sfida contro il Porto Rico finí 1 – 1, creole in vantaggio grazie al tap-in vincente di Lisbeth Bandez, che sfruttò al meglio un rimbalzo della portiere portoricana. Le centroamericane trovarono il pari grazie a Jaqueline Cruz al 69esimo. Questo risultato serviva alle venezuelane per vincere il torneo. Quella disputata sul manto erboso del Metropolitano é stata una gara molto combattuta, ma le creole hanno gestito bene la gara ed hanno portato a casa l’oro.

Le donzelle che hanno regalato questa notte magica sono state: Lisbeth Castro, Yusmery Ascanio, Andrea Pérez, Cinthia Zarabia, Oriana Altuve, Lisbeth Bandres, Oriana Martínez, Karla Torres, Naylé Quintero, Andrea Camacho, Idanis Mendoza, Andrea Tovar, Andreina Bastidas, Susana De Frutos, Samantha Lanza, Rutlesby Flores, Eryelitz Escalona e Sonisbel Camacaro.

