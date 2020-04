CARACAS. – Mérida é una cittá dove il calcio é una sorta di religione. Il calcio per i “merideños” é vitale come l’aria che respirano. Dai bambini che vanno a gattoni fino alla persone anziane, nelle loro vene scorre un solo sport: il calcio. La storia del calcio, in questa localitá andina é vincolata con alle diversi istituzioni accademiche e all’Estudiantes de Mérida.

Il 4 aprile 1971, casualità del destino era domenica, nasce nella denominata “Ciudad de los Caballeros: l’Estudiantes de Mérida.

In quella storica data, 58 persone dove spiccano i nomi degli italo-venezuelani: Fausto Ghiraldini, Carmelo Colella, Elio Scanu ed altri si riuniscono nell’edificio Beatriz in Via 16 de Septiembre della località andina per approvare gli statuti e decire la giunta direttiva.

Quel 4 aprile 1971, vengono confermati i colori sociali: il biancorosso a strisce, in onore ai colori social della scuola “San José di Mérida”, ente accademico dove avevano studiato gran parte dei soci fondatori dell’Estudiantes.

Uno dei promotori di questa squadra fu l’ingegnere Guillermo Soto Rosa che a tutti i costi voleva una società che identificasse la città. In suo onore gli fu assegnato il nome dello stadio situato nel rione Santa Monica.

Tra i giocatori illustri che hanno indossato la maglia biancorossa troviamo Carlos Eduardo Gómez Lucchesi, Richard Páez, Juan Scarpeccio, José Chiazzaro, José Milillo, Jesús Gómez.

Dai suoi inizi, l’Estudiantes ha disputato 49 stagioni nel calcio professionistico, 48 di queste in Primera División: il primo periodo é stato dal 1972 fino alla stagione 2005-2006 e poi dalla 2007-2008 fino ad oggi.

L’unico periodo nell’inferno della Segunda División é stato nella stagione 2006-2007, poi grazie all’espansione della Primera División é stato ripescato.

Nella bacheca dei trofeo degli accademici ci sono: due scudetti (1980 e 1985); 7 vice-campionati (1976; 1977; 1981; 1986; 1997-1998; 2001-2002 e 2019), 2 Torneos Apertura (2001 e 2019), 1 Torneo Clausura (1998), 2 Copa Venezuela (1971 e 1975), 4 vice-campionati della Copa Venezuela (1973; 1986; 2008 e 2012) e 1 vice-campionato della Copa Valencia (1972).

A livello internazionale, l’Estudiantes de Mérida ha partecipato 7 edizioni della

Copa Libertadores (1977; 1978, 1981, 1982, 1987, 1999 e 2020), 2 Pre-Libertadores (1998 e 2002), 2 Copa Conmebol (1997 e 1999), 1 Copa Merconorte (2000), 2 Copa Sudamericana (2018 e 2019) e 1 Copa Simón Bolívar (1976, dove fue vice-campione).

La miglior prestazione degli accademici é stata nella Coppa Libertadores del 1999, sotto la guida di Richard Páez. L’Estudiantes arrivó fino ai quarti di finale, dove fu eliminato tra le polemiche dal Cerro Porteño: vittoria 3-0 a Mérida e sconfitta 4-0 in Paraguay con un rigore nei minuti finali della gara.

Nel bene o nel male, i biancorossi sono nel cuore di ogni “merideño” che ogni fine settimana non vedono l’ora di incitare i suoi ragazzi.

(di Fioravante De Simone)