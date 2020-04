Afirman que gobierno busca activar Complejo de Refinería El Palito

CARACAS – El director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Freddy Alvarado, informó que las autoridades de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) están buscando la forma de activar las operaciones del Complejo de Refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello para producir combustible. Los espacios de esta refinería se consideran como una de las mayores estructuras de envergadura que tiene Venezuela.

Alvarado, advirtió que es poco probable que arranque tal acción debido a que la “situación es complicada”. Aseguró que la refinería El Palito no produce más del 10% de lo que debería.

“El Gobierno – expresó – está buscando la manera de arrancarla, pero es difícil porque la planta de craqueo catalítico (FCC, por sus siglas en inglés) está muy deteriorada”.

El experto resaltó que los espacios de la refinería necesitan mantenimiento junto con una gran cantidad de repuestos.

Gasolina importada y nueva gerencia

Asimismo, indicó que la gasolina que se consume en el país es importada. Pero que no está llegando al país. Tildó este hecho como “más grave que la crisis del coronavirus en sí”.

El sindicalista sostuvo que recientemente a la refinería El Palito se instaló una nueva gerencia que fue reemplazada por una que habían escogido los trabajadores que generó la decandencia en la cual se encuentra el complejo.

“En aquel momento la refinería fue más bien en decadencia, pero actualmente encargaron a un ex gerente que tiene experiencia, de apellido Morales, quien con su equipo conoce la empresa desde hace años”, manifestó.

El trabajador petrolero precisó que confía en la nueva gerencia. Insistió que se necesitan recursos económicos para instalar nuevas piezas que sustituyan a las dañadas.

Personal cubano

Por otro lado, confirmó que tiene conocimiento e información que en la refinería trabaja personal con nacionalidad cubana. Afirmó que estos ciudadanos no tienen control sobre el complejo.

“No los he visto, aunque sí me han informado que los hay, pero la responsabilidad directa recae sobre el nuevo gerente. Quizás hay algunos cubanos, pero será para informar, porque ellos no tienen conocimientos de producción y refinación petrolera”, puntualizó.