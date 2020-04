Amadeus apre al Sanremo bis

Amadeus potrebbe condurre il prossimo Sanremo. Una conferma strameritata per il conduttore dell’edizione record del Festival. Ospite di “Domenica In” in collegamento insieme alla moglie Giovanna Civitillo, il popolare presentatore ha spiegato: “Una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il coronavirus».

Un’ affermazione che potrebbe confermare il ritorno sul palco dell’Ariston per l’edizione numero 71 del Festival. “Sembrano passati due anni – ha detto Amadeus a Mara Venier – una cosa lontanissima. Sanremo è stato l’ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. E dopo 15 giorni è finito tutto. E’ un po’ quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello”.

E mentre il conduttore ha aperto alla possibilità di un ritorno alla guida del Festival, la moglie ha confermato le telefonate e i lavori in corso. Amadeus si è quasi commosso nel rivedere alcuni momenti significativi dell’ultimo Sanremo, un’edizione che ha fatto registrare ascolti boom durante tutte le serate con il 60,6% di share in occasione della finale.

Ma sul prossimo Festival ci sono altri punti interrogativi, su tutti la pandemia in corso e le recenti affermazioni di Walter Vacchino, patron del Teatro Ariston che ha ipotizzato uno slittamento della kermesse di qualche mese.

Emilio Buttaro