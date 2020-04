EEUU extiende licencia a Chevron en Venezuela pero restringe sus actividades

CARACAS – La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia número 8F que permite a, Chevron y otras cuatro empresas continuar sus operaciones en Venezuela por los próximos tres meses.

Sin embargo, la orden limita a las compañías extranjeras debido a que les prohíbe extraer, vender y transportar petróleo venezolano y sus derivados.

Las otras compañías que también les afecta esta nueva medida son: Halliburton Co., Schlumberg Ltd., Baker Hughes Co. y Weather International Plc.

Las actividades que podrán realizar las empresas serán de mantenimientos esenciales o reducción de operaciones hasta el próximo primero de diciembre.

Semanas atrás, EEUU anunció que las sanciones a Venezuela incrementarían debido a que consideran que las empresas internacionales petroleras podrían estar ayudando al gobierno de Nicolás Maduro a enviar crudo a sus países aliados saltando las medidas que han impuesto desde el año pasado.