Consolato Generale di Maracaibo, bando di concorso

MARACAIBO – Il Consolato Generale d’Italia a Maracaibo ha reso noto che è stata indetta una procedura di selezione per l’assunzione di un impiegato a contratto a tempo determinato da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo nel settore consolare.

Gli interessati potranno trasmettere per via telematica (consolato.maracaibo@esteri.it) le proprie domande che si aggiungeranno a quelle già presenti. Le domande dovranno giungere al Consolato Generale d’Italia a Maracaibo entro, e non oltre, le ore 24 del 24 luglio del 2020.

Il bando di concorso, i cui termini sono stati riaperti, risale al 22 gennaio. Era stato sospeso il 23 febbraio.

Questi i requisiti che gli aspiranti dovranno soddisfare :

1) Aver compiuto i 18 anni d’età,

2) Siano di sana costituzione,

3) Siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di 2º grado o equivalente,

4) Abbiano la residenza in Venezuela da oltre 2 anni.

Per maggiori informazioni: https://consmaracaibo.esteri.it/consolato_maracaibo/it