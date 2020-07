Amarcord: sei anni fa il CSIV di Valencia si aggiudicava i Giochi Fedeciv

CARACAS – Nel 2012, il Centro Social Italo Venezolano di Valencia (CSIV) si vestiva a festa per ospitare i Giochi Fedeciv, le Olimpiadi della collettività italiana in Venezuela. A vincere la XV edizione delle “Olimpiadi in famiglia” furono i padroni di casa

Il podio finale vide chiudere al comando il CSIV di Valencia con 277 punti, seguito a pari merito dal Centro Italiano Venezolano di Caracas e dalla Casa d’Italia di Maracay con 134. Al quarto e quinto rispettivamente il Centro Italo di Guayana e il Centro Social Ítalo Venezolano di Mérida. Questa era la quarta volta che il club ‘valenciano’ vince i Giochi Fedeciv, i precedenti risalgono a Barquisimeto 1989, Caracas 1999 e Valencia 2001.

Ricordiamo che in questa singolare olimpiade i primi sei classificati di ogni disciplina ottenevano punti valevoli per la classifica finale: primo posto 10 punti, secondo 6, terzo 4, quarto 3, quinto 2 e sesto 1. Per la seconda volta è stata assegna dal Coni una coppa al miglior club. Poi i primi sei sodalizi in classifica hanno ricevuto una medaglia di riconoscimento e ad ogni club partecipante è stato dato un pergamino.

Con la ceremonia di chiusura e le premiazioni di rito si chiusero i quattro giorni vissuti in un clima di amicizia, solidarietà e sano antagonismo, agonismo che ha accompagnato la manifestazione sportiva fino allo spegnimento della fiamma olimpica. Certo, non sono mancate le polemiche di chi criticava lo schieramento in gioco di atleti professionisti in queste olimpiadi di atleti dilettanti.

(di Fioravante De Simone)