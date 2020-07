ROMA. – La notizia é deflagrata in Spagna e i suoi effetti sono fin da subito apparsi devastanti soprattutto dalle parti della regione della Catalogna, dove calcisticamente parlando ci sono stati tempi migliori per le squadre della “capital” Barcellona.

L’Espanyol è nei bassifondi della Liga, il Barca – che è pur sempre “mens que un club (più di un club)” – vede aumentare giornata dopo giornata il proprio ritardo dal Real Madrid, capolista della Liga. Adesso i punti che separano i blaugrana dai “blancos” sono 4, alla ripresa del campeonato spiccava il +2 di Piqué e compagni.

Ma c’è una questione che tiene in ansia i tifosi di fede blaugrana: il futuro di Leo Messi, uomo-simbolo e uomo-squadra, fuoriclasse indiscusso e assoluto del calcio planetario, vero e proprio catalizzatore del marchio Barca nel mondo, viene messo in discussione.

L’ordigno è stato lanciato da Cadena Ser, sempre molto informata sulle vicende del calcio spagnolo. L’emittente ha parlato di trattativa “interrotta” per il rinnovo della “Pulce”, il cui contratto scadrà l’anno prossimo. Nel programma “Lar El Larguero” è stata svelata l’idea dell’asso argentino di portare a termine l’attuale accordo (fino al 2021) e poi lasciare il club, per provare nuove esperienze, misurarsi con realtà nuove e più avvincenti.

L’allarme è scattato anche fra i giornalisti catalani e, infatti, il Mundo Deportivo ha subito consultato fonti ufficiali del Barca, scrivendo successivamente che non risultano informazionidi questo tipo al club. Nessuna conferma, insomma, è arrivata; ma non sono arrivate nemmeno smentite dall’entourage del giocatore.

Per l’emittente, dopo un avvio in sintonia della trattativa per il rinnovo di Messi con il Barca, gli ultimi eventi hanno indotto il giocatore a riconsiderare il proprio futuro. Sempre secondo Cadena Ser, “Messi ha confessato ad alcuni big della squadra che non vuole diventare un problema per il club e ribadito che era disposto a rimanere finché lo avrebbe voluto il Barca”.

Messi si sarebbe stancato dei “continui insuccessi della squadra”, ma anche degli scandali (come quello del monitoraggio coatto sui social dei propri tesserati da parte della dirigenza) e delle polemiche che lo “coinvolgerebbero in prima persona, in quanto capitano dei blaugrana”.

La trattativa per il rinnovo era ferma alla proposta del Barcellona di fargli firmare un contratto con la formula dell’1+1, dunque con scadenza 2023 e in seguito lasciar decidere al giocatore se continuare o cambiare.

Nell’attuale contratto dell’argentino c’era una clausola che gli permetteva di liberarsi entro il 10 giugno, cosa che Messi non ha fatto, pertanto l’accordo si è automaticamente rinnovato fino al 2021, che è anche l’anno in cui scadrà il mandato dell’attuale presidente del club Josep Maria Bartomeu. A quel punto tutto potrebbe cambiare. O forse niente.