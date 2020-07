ROMA. – Altri 8 morti in Italia per coronavirus. I decessi dall’inizio dell’emergenza sono 34.869, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Sono 208 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 241.819 contagi dall’inizio dell’emergenza.. In isolamento domiciliare 13.691 persone, mentre i ricoverati con sintomi sono 946 (+1). In terapia intensiva 72 pazienti (-2). I guariti sono in totale 192.241, con un incremento di 133 rispetto a ieri.