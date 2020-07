VP: “Padrino no representa a la FANB”

CARACAS – Voluntad Popular condenó este lunes a Vladimir Padrino López tras sus declaraciones. Señalan que es lo que han denunciado desde hace muchos años, que pretenden “usar a la FANB como escudo de la dictadura”.

“Padrino López declaró lo que hemos denunciado desde hace muchos años, al pretender utilizar a las FANB como escudo protector de la dictadura y no de los venezolanos. Venezuela es un estado fallido, donde no representa los intereses de la FANB sino de unos pocos”, escribieron en Twitter.

Aseveran que el ministro de Defensa del gobierno de Nicolás maduro no representa a la FANB, “sus palabras fueron una burla a la institución al admitir que defenderá a la dictadura con las armas. No amenazó a una sola persona, amenazó a todo un país que se ha opuesto y ha luchado contra un régimen asesino y corrupto”.

“Pretender supeditar las Fuerzas Armadas a la dictadura viola la CRBV y la razón de ser de la institución. Es inaceptable en cualquier país que se considere democrático. Padrino cuida la espalda a Maduro para no perder dinero y poder, es lo único que los une”, expresan.

Asevera el partido naranja que el ministro no representa a los militares institucionales que no se lucran de su posición, “saben que esta dictadura ha llevado a la miseria a los venezolanos porque ellos pasan las mismas calamidades con un salario que no alcanza para alimentar a sus familias”.

“Sabemos que la mayoría de las Fuerzas Armadas no se siente representada con las declaraciones de Padrino y que repudian los vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas, así como recibir órdenes de rusos y cubanos que arrebatan su soberanía”, agregan.

Recordaron que el ministro “no tiene ni potestad ni mandato para decidir que los venezolanos no elijan su futuro, como amenazó. El voto libre es un derecho, no una barajita que se le otorga a Padrino López para decidir cuándo, cómo y quiénes participan”.

“Aunque nos quieran oprimidos no lo vamos a permitir. Seguiremos de pie y luchando por lograr verdaderas elecciones libres, justas y verificables, donde sean los venezolanos quienes decidan. Nunca permitiremos farsas electorales que perpetúen la dictadura”, concluyó el partido opositor.

La Iglesia recuerda a “Al Capone”

El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, monseñor Víctor Hugo Basabe, se refirió el lunes 6 de julio al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al comparar al general en jefe con un líder de la mafia como Al Capone por sus palabras respecto a la oposición y el poder político durante el discurso proferido desde el Panteón Nacional el Día de la Firma del Acta de la Independencia.

Por su parte, monseñor Ovidio Pérez Morales afirmó que el general en jefe tras sus declaraciones es el “presidente del CNE”, diciendo que es “muy eficiente” al anunciar cuáles serán los resultados de los comicios parlamentarios fijados para finales de año.

Calificado de “indigno”

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional (AN), Eliezer Sirit, rechazó las declaraciones de Padrino López, calificándolas como una grave violación a la Constitución.

“El señor Padrino López en su alocución a propósito del aniversario de la Fuerza Armada Nacional dejó en evidencia postura totalitaria y antidemocrática. Al señalar que las fuerzas vivas de la democracia venezolana no tendrán acceso al poder, arrastró al cuerpo castrense en una postura que no todos comparten”, advirtió el parlamentario.

En este sentido, el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, acusó al Alto Mando Militar de beneficiarse con la corrupción, el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo.

“Usted intenta pisotear a los ciudadanos a quienes se debe, así como pisotea a sus propios soldados, cuyas familias viven tan mal como el resto de las familias venezolanas”, señaló en relación al ministro.

“Usted es un indigno con armas del cargo que ejerce. No va a poder con Venezuela”, puntualizó.