Advierten posible emergencia funeraria por covid-19

CARACAS – Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, emergencias humanitarias y riesgo de desastres sugirió que Venezuela debe estar preparada para una emergencia funeraria en caso de que la pandemia empeore.

“En los próximos meses veo que esto puede ser una catástrofe a gran escala. Ojalá se estén preparando para la emergencia funeraria”, expresó Raffalli refiriéndose a las medidas de las autoridades para contener la propagación del covid-19.

“Ojalá se estén preparando en lugar de estar cada día enviando mensajes por cadenas de radio acerca de los contagios en Colombia o Estados Unidos que no son útiles”, agregó en entrevista para TVV Venezuela.

Raffalli señaló que el Ejecutivo debe procurar informar a las personas cómo cuidar a un paciente en casa o qué hacer con un cadáver fallecido por el virus.

“Hay que aprender a vivir con esto. Saber que viene una fase más dura. Cualquier esfuerzo de cualquier delegación que impulse ese proceso para la administración del país la vamos a apoyar y vamos a construir con ella”, destacó.

Precisó que uno de los problemas con el manejo de la pandemia en Venezuela es que se está manejando como emergencia sanitaria y no como emergencia humanitaria, lo que ha conllevado a que el control de la crisis esté concentrado solo en los hospitales, las instituciones del Estado y el Ejército.

En consecuencia “los actores civiles y humanitarios no solo no tenemos un papel sino que no tenemos acceso a recursos”, expresó.

Destacó que las ONG´s, cuentan con equipos de protección como tapabocas y gel solo gracias a donaciones privadas que han recibido.