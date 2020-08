Argentina: movimento promuove leggi per celebrare italianità

BUENOS AIRES. – Un movimento di promozione legislativa sta diffondendo in tutta l’Argentina la proposta di approvare nelle 24 province (entità federali) del Paese una norma che definisca per sempre il 3 giugno come Giornata dell’immigrato italiano, rafforzando così una legge nazionale che stabilisce già tale ricorrenza nel Paese.

La data del 3 giugno come Giornata dell’immigrato italiano in Argentina è stata infatti stabilita con una legge nazionale del 1995. Il giorno è stato scelto in omaggio alla data di nascita nel 1770 di Manuel Belgrano, eroe dell’indipendenza argentino e creatore della bandiera, che aveva origini italiane.

Il responsabile del movimento è Esteban Garrido, deputato della Legislatura (organo legislativo) della Città Autonoma di Buenos Aires per Vamos Juntos, l’alleanza che governa la capitale argentina di opposizione al governo nazionale di Alberto Fernández (peronista di centro sinistra).

Considerato il quadro della legge nazionale, “mi è sembrata una buona opportunità svolgere un lavoro federale e trasversale con diversi colleghi di diversi distretti. Inoltre, vista la rappresentatività della comunità italiana su tutto il Paese, è un riconoscimento che ha superato l’ambito della mia competenza a Buenos Aires”, ha spiegato Garrido all’ANSA.

“È un modo per omaggiare la comunità italiana e anche Belgrano (…). L’immigrazione italiana ha lasciato un segno indelebile nella cultura del nostro Paese, nessuno ne dubita e la legge trova ampia adesione”, ha evidenziato il legislatore.

In alcune province argentine, la norma è già in esame in commissione, in altre è in attesa di essere discussa, anche se l’attività parlamentare su tutto il paese viene svolta attraverso videoconferenza a causa della pandemia del coronavirus, che in Argentina ha registrato 268.574 contagi con 5.213 morti.