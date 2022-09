Esistenza in vita: parte la campagna in Europa, Africa e Oceania (audio notizia)

Appuntamento con l’esistenza in vita per i pensionati italiani residenti all’estero. A partire da mercoledì prossimo, 14 settembre, Citibank NA curerà la spedizione dei moduli agli indirizzi dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania – con esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase. I moduli compilati vanno rinviati alla Banca entro il 12 gennaio 2023.

In caso di mancata attestazione entro il termine previsto, il pagamento della pensione di febbraio 2023 avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

Redazione Madrid