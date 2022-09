La riduzione dell’Iva sul gas al 5% scatterà a ottobre

MADRID — Primo ottobre. È questo il momento in cui scatterà la riduzione dell’Iva sul gas dal 21% al 5% annunciata 20 giorni fa dal premier spagnolo Pedro Sánchez. La conferma è arrivata dal Consiglio dei ministri odierno, “Questa riduzione rappresenta un risparmio importante per i consumatori in vista dell’inverno”, ha detto la vicepremier e ministra della Transizione Ecologica, Teresa Ribera. La misura, che “inizialmente” dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre, è stata introdotta per limitare l’inflazione alle stelle, condizionata in buona misura dagli elevati prezzi energetici degli ultimi mesi.

In questo modo, il governo compie un nuovo passo nel suo piano di gestione delle conseguenze nazionali provocate dall’attuale crisi energetica internazionale: una risposta che, sinora, ha combinato principalmente riduzioni di imposte “selettive”, interventi sui meccanismi che determinano i prezzi sui mercati emergetici e misure per aiutare famiglie e imprese ad assorbire l’impatto dell’elevatissima inflazione (10,5% ad agosto).

Il provvedimento approvato oggi è stato salutato su Twitter dal premier Sánchez, nel frattempo volato a New York per l’assemblea generale dell’Onu. “Manteniamo il nostro impegno nei confronti della maggioranza sociale di questo Paese, riducendo le tasse sull’elettricità fino all’80%, per aiutare le famiglie e le aziende ad affrontare questa crisi energetica”, ha scritto.

La riduzione dell’Iva sul gas è infatti pensata come strumento per limitare gli importi delle bollette energetiche, comprese quelle della luce, in quanto quella fonte d’energia influenza fortemente l’andamento dei prezzi dell’elettricità. Inoltre, un provvedimento simile era già stato adottato per quanto riguarda l’Iva sull’energia elettrica. In totale, secondo il governo, tali riduzioni di imposte hanno portato a un risparmio di “10 miliardi di euro” per i consumatori.

L’adozione della misura sul gas era stata proposta a suo tempo anche dal Partito Popolare, pur essendo inizialmente respinta dal governo: circostanza che ha portato il leader popolare, Alberto Feijóo, ad accusare Sánchez di “copiare” misure suggerite dai suoi principali rivali politici.

Redazione Madrid