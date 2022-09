Tournée austriaca, amichevole: Vinotinto punta la vittoria contra gli Emirati Arabi Uniti

CARACAS – La Vinotinto di José Pekerman che ha come obbiettivo qualificarsi per il mondiale del 2026 disputerá domani, alle 11:00 (ora di Caracas), la sua ultima gara della tournée austriaca contro gli Emirati Arabi Uniti. La nazionale vuole rifarsi dal ko subito giovedì contro l’Islanda: 0-1 con rete su calcio di rigore di Ísak Bergmann Johannensson (87’).

Con un comunicato stampa la federcalcio venezuelana ha annunciato che per la sfida contro i “falchi” non sarà disponibile Cristian Cásseres. Il giocatore dei New York Red Bulls non sarà a disposizione di mister Pekerman per un problema al polpaccio destro. Mentre rientra nel gruppo Jhon CHancellor, l’ex Brescia ha superato il raffreddore che lo ha lasciato ai box contro l’Islanda.

Anche la formazione araba scenderà in campo con l’intenzione di rifarsi dopo la sconfitta dei giorni scorsi: 0-1 con il Paraguay. Anche gli Emirati Arabi Uniti sono in fase di preparazione verso il mondiale del 2026.

Gli EAU vantano nel loro palmares sportivo con una partecipazione alla fase finale di una kermesse iridata, nell’edizione di Italia 1990, dove fu eliminata al primo turno: 0-2 con la Colombia nello stadio Renato Dall’Ara di Bologna, 5-1 con la Germania nello stadio Giuseppe Meazza e 4-1 con la Jugoslavia a Bologna.

La nazionale araba vanta un secondo posto e due terzi posti nella Coppa d’Asia, oltre alla vittoria di due Coppe del Golfo (2007 e 2013).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)