F1: Verstappen vede mondiale, Singapore primo match point

ROMA. – É già l’ora del primo match point per chiudere il discorso nel Mondiale di Formula 1 2022. A giocarselo sarà Max Verstappen che vincendo domenica prossima a Singapore e al verificarsi di alcune ipotesi che riguardano i rivali più diretti potrebbe regalarsi il suo secondo titolo iridato a sei gare dal termine della stagione.

Per la Ferrari l’obiettivo è tenere aperto il campionato il più possibile con qualche vittoria a partire anche dal circuito cittadino a Marina Bay dove i bolidi del Circus tornano a distanza di tre anni dall’ultima gara pre Covid.

Dopo l’ennesimo successo a Monza davanti alla marea Rossa tutta per la Ferrari, l’olandese volante della Red Bull ha un vantaggio di 116 punti su Charles Leclerc e si laureerebbe campione già a Singapore con una vittoria più giro veloce solo se il pilota monegasco della scuderia di Maranello arrivasse ottavo o meno e Perez arrivasse quarto o meno. A quel punto il distacco tra l’olandese e Leclerc salirebbe a 139 lunghezze: una distanza incolmabile.

E se il Mondiale 2022 sembra ormai chiuso, è più che mai aperto il mercato piloti in vista del 2023: dopo Yuki Tsunoda confermato in AlphaTauri un altro tassello del Circus che verrà lasciato intatto in vista del prossimo anno. L’Alfa Romeo ha ufficializzato la permanenza di Guanyu Zhou per la stagione 2023 al fianco di Valtteri Bottas (quest’ultimo ha un contratto valido anche per il 2024).

La conferma di Zhou “toglie” dunque dal mercato un altro sedile. Ne restano quattro: uno in Alpine, uno in AlphaTauri, uno in Williams e uno in Haas con Pierre Gasly e Nyck De Vries quasi sicuri di occuparne uno a testa.

Il pilota a rischio di rimanere a piedi è Mick Schumacher, mentre il cinese Zhou che a sua volta aveva sostituito l’ultimo italiano in pista in F1 Giovinazzi grida tutta la sua gioia: “Sono felice e grato nei confronti dell’Alfa Romeo – ha detto il pilota cinese – per l’opportunità di far parte della squadra per un’altra stagione. Arrivare in Formula 1 è stato un sogno che si è avverato e la sensazione di gareggiare per la prima volta in una gara mi accompagnerà per sempre: il team mi ha sostenuto in modo incredibile, accogliendomi fin dal primo giorno e aiutandomi ad adattarmi alla serie più complessa del motorsport”.

Un Gp quello di Singapore che metterà a dura prova i piloti che dovranno affrontare il gran caldo a queste latitudini. Ne è una prova il particolare allenamento di Carlos Sainz che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae su una cyclette all’interno di una sauna: “Misure estreme per situazioni estreme: in preparazione – scrive il pilota spagnolo della Ferrari – per la gara più dura della stagione”.