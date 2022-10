Madrid tratta con i sindacati sull’aumento dei salari dei dipendenti pubblici

MADRID — Un aumento ulteriore dell’1,5% nel 2022, di un 3,5% massimo nel 2023, e di un possibile 3% per il 2024: è questa — secondo media iberici — l’ultima offerta arrivata sul tavolo dei sindacati dal goveno spagnolo per quanto riguarda gli aumenti di salario dei dipendenti pubblici. La proposta è già stata accettata da Ugt, mentre Csif la considera “ancora insufficiente” e Comisiones Obreras la sta valutando. “Sono inclusi miglioramenti delle condizioni di lavoro da noi reclamati storicamente”, dice quest’ultima organizzazione in un comunicato.

I negoziati tra il ministero del Tesoro e i sindacati sono entrati nel vivo negli ultimi due giorni, con una prima offerta del governo che prevedeva un aumento complessivo degli stipendi pubblici del 5% (in aggiunta al +2% già previsto per quest’anno). La proposta è poi stata ritoccata ieri sera, tenendo maggiormente conto dell’evoluzione dell’inflazione (a settembre attestatasi sul 9% dopo aver superato anche il 10% nei mesi precedenti.

Secondo Ugt, la posizione del governo è “ragionevolmente realista”, perché permetterà di “attutire davvero gli effetti dell’inflazione”.

Da parte sua, Csif considera l’offerta ancora non sufficiente perché non la ritiene in grado di colmare adeguatamente il livello di inflazione. “Lunedì siamo convocati a una nuova riunione al ministero”, si legge in una nota. Ancora attesa una risposta definitiva da parte di Comisiones Obreras.

Completamente diversa la situazione riguardante i lavoratori privati: in questo caso, i sindacati hanno annunciato proteste contro gli industriali in quanto non vedono prospettive di accordo con loro per arrivare a un patto sugli aumenti di salario.

Intanto, scrivono le agenzie, il Congresso ha approvato un aumento del 10% del proprio budget, che l’anno prossimo sarà di circa 110 milioni di euro: previsto, tra le altre cose, un possibile aumento del 3,5% degli stipendi di deputati e dipendenti.

