Liga Futve: AAA cercasi avversaria per Metropolitanos nella finale

CARACAS – Ultimi giri di lancette nella stagione 2022 della Liga Futve: in questa 6ª ed ultima giornata nella Fase Final A conosceremo la sede della finale e chi sarà l’avversario dei Metropolitanos. Mentre nella Fase Final B, l’unica squadra con un posto garantito nelle Coppa Sudamericana é l’Academia Puerto Cabello nel girone 2.

Sabato, alle 18:00 nello stadio Olímpico, Metropolitanos ospiterà il Monagas. La formazione viola, già sicura di un posto nella finale scudetto e nella fase a gironi della Coppa Libertadores vuole chiudere al meglio la stagione. La squadra allenata da José María Morr in questa Fase Finale A ha uno score di 2 vittorie (0-2 con il Monagas e 2-0 con il Carabobo) e 3 pareggi (doppio 0-0 con lo Zamora e 0-0 con il Caraboobo). Mentre il Monagas ha conquistato 5 punti frutto di una vittoria (2-1 con il Carabobo), 2 pareggi (doppio 1-1 con lo Zamora) e 2 ko (0-2 con Metropolitanos e 3-2 con il Carabobo).

I “Guerreros del Guarapiche” se voglio giocare la finale devono battere il Metropolitanos e sperare che lo Zamora non vinca. Se gli orientali vincono ed i llaneros pareggiano, la squadra allenata da Jhonny Ferreira dovrà vincere con 3 gol di scarto.

Nell’Agustín Tovar, lo Zamora se la vedrà con il Carabobo. La squadra della “Ciudad Marquesa” sa che ha la qualificazione nelle sue mani: una vittoria e sarà finale con il plus di giocarla in casa. Dal canto suo, i “granates” devono battere almeno 3 gol di scarto i llaneros é sperare che Monagas non vinca.

La giornata del Futve inizierà alle 18:00 con le sfide: Deportivo La Guaira – Caracas ed Estudiantes de Mérida – Hermanos Colmenarez.

La giornata si completerà domenica, alle 18:00, con Deportivo Táchira – Deportivo Lara ed Academia Puerto Cabello – Portuguesa.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)