La Puglia alla Fiera del Libro di Tirana (audio notizia)

Dal 16 al 20 novembre la Regione Puglia sarà presente con uno stand istituzionale che riunisce 15 editori pugliesi a Panairi i Librit, la Fiera del Libro di Tirana. Lo stand è dedicato alla valorizzazione della letteratura giovanile contemporanea e realizzato in collaborazione con APE- Associazione Pugliese Editori

La presenza alla fiera albanese rientra nelle attività promosse dalla Regione Puglia con il Teatro Pubblico Pugliese per valorizzare e promuovere l’editoria pugliese e nel programma Puglia – Albania, Joint for Future promosso dalla regione in occasione di Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022.

Giovedì 17 novembre invece è in programma un incontro/dialogo tra scrittori sulle sponde dell’Adriatico, organizzato in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Ambasciata Italiana in Albania e Centro per il Libro albanese con la presentazione di un’antologia di opere di giovani narratori albanesi tradotti in italiano.

